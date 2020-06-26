2020-06-26T20:26:36+03:00
Общество

В ЛНР разрешили проводить свадьбы

Однако на торжестве могут присутствовать не больше 50 гостей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На торжестве могут присутствовать не больше 50 гостейНа торжестве могут присутствовать не больше 50 гостейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Луганской Народной Республике разрешили проводить свадьбы. Решение об этом приняла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР

Отмечается, что торжественные регистрации браков могут быть проведены с участием не более 50 человек.

- Комиссия разрешила проведение торжественных обрядов регистрации заключения браков с числом участников не более 50 человек при условии соблюдения участниками церемонии социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, - говорится в сообщении ЧСПК.

Кроме этого, был снят запрет на перемещение жителей и транспорта за пределы Свердловска. Ограничения снимаются в 23.00 26 июня.

Также ЧСПК предложила Главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику ослабить принятые меры режима повышенной готовности

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ИСТОЧНИК KP.RU

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