Данные разведки: В Украине создают спецподразделения для расследования преступлений ВСУ

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:45:15+03:00

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В Украине создадут специализированные подразделения для расследования преступлений вооруженных формирований незалежной против мирных жителей. С такой инициативой выступила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

- На закрытом совещании под председательством генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой с руководителями правоохранительных органов и командующим операцией объединенных сил Владимиром Кравченко, озвучено, что за май текущего года украинскими военнослужащими в отношении мирных граждан совершено три убийства, 10 случаев вымогательств и 25 случаев разбоев, - рассказал он.

Басурин отметил, что по данным УНМ, за указанный период в украинскую прокуратуру поступило 157 обращений и жалоб о занятии силовиками ВСУ жилых домов и размещения вооружений и техники в пределах населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU