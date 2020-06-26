Во сколько обойдется обучение в вузах ЛНР
Глава образовательного ведомства Луганской Народной Республики Сергей Цемкало рассказал во сколько обойдется контрактное обучение в высших учебных заведениях ЛНР.
- У нас на этот год продлено условие контрактной формы обучения, при которой контракт у нас будет носить социальный характер, - сказал он.
По словам министра, стоимость контракта будет социальной, и колебаться она будет от пяти до 30 тысяч рублей за год обучения.
- Полной стоимости оплаты за контракт в Республике в этом году еще не будет, так как существующий уровень оплаты обучения является "объективной необходимостью поддержки населения, - рассказывает Цемкало. - Основные направления, такие как педагогические, технические, они по стоимости не будут превышать 10-12 тысяч рублей.
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