В ДНР признали геноцид осетинского народа Грузией

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:05:52+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июня на пленарном заседании, парламент Донецкой Народной Республики поддержал обращение МИД Южной Осетии. Об этом сообщили в донецком агентстве новостей.

- Опираясь на многочисленные доказательства, письменные показания свидетелей и архивные документы, в том числе находящиеся в открытом доступе, и, рассмотрев обращение МИД Республики Южная, Народному Совету ДНР предлагается вынести на рассмотрение признание факта геноцида в отношении осетинского народа со стороны Грузии и принять соответствующее постановление, - сказал перед голосованием глава парламента Владимир Бидёвка.

За признание геноцида осетинского народа Грузией единогласно проголосовало 92 депутата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Захарченко – символ противостояния Донбасса с Киевской агрессией!» В Донецке почтили память первого Главы ДНР

Сегодня, 26 июня, Александру Захарченко исполнилось бы 44 года [фото] [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU