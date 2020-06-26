В ДНР признали геноцид осетинского народа Грузией
26 июня на пленарном заседании, парламент Донецкой Народной Республики поддержал обращение МИД Южной Осетии. Об этом сообщили в донецком агентстве новостей.
- Опираясь на многочисленные доказательства, письменные показания свидетелей и архивные документы, в том числе находящиеся в открытом доступе, и, рассмотрев обращение МИД Республики Южная, Народному Совету ДНР предлагается вынести на рассмотрение признание факта геноцида в отношении осетинского народа со стороны Грузии и принять соответствующее постановление, - сказал перед голосованием глава парламента Владимир Бидёвка.
За признание геноцида осетинского народа Грузией единогласно проголосовало 92 депутата.
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ИСТОЧНИК KP.RU