2020-06-26T15:07:32+03:00
Политика

НМ ДНР подавила огневую активность украиснкой армии на донецком и горловском направлениям

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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НМ ДНР подавила огневую активность ВСУ. Фото: sharknews.ruНМ ДНР подавила огневую активность ВСУ. Фото: sharknews.ru
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Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую активность украинских вооруженных формирований на донецком и горловском направлениях. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Ответными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена, - говорится в сообщении.

По предварительной информации оборонного ведомства, двое украинских военных получили ранения, уничтожен 82-миллиметровый миномет.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 57 боеприпасов. Обстрелам на донецком направлении подвергся район терминала столичного аэропорта, окрестности поселка Александровка и села Спартак; на горловском направлении – район поселка Доломитное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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