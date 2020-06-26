«Памяти Александра Захарченко»: 26 июня в Донецке под открытым небом покажут фильм «Его оплот»

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:48:03+03:00

Захарченко успевал быть первым и на передовой, и в деле государственного строительства Фото: Александр КОЦ

Сегодня первому Главе ДНР исполнилось бы 44 года

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26 июня в Донецке покажут фильм фильма военкора Семена Пегова «Его оплот», посвященный памяти Александра Захарченко. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

Показ фильма пройдет под открытым небом в амфитеатре на бульваре Пушкина. Начало в 20.30.

Сегодня, в день рождения первого Главы Донецкой Народной Республики, в ДНР проходят памятные мероприятия. В первой половине дня руководитель государства Денис Пушилин и дончане возложили цветы к бюсту Александра Захарченко.

- Сегодня, в день рождения Александра Владимировича Захарченко, мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя, друга, патриота, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Его жизнь оборвалась подлым терактом в самом рассвете сил, в самом начале осуществления тех амбициозных планов, которые он ставил перед собой, перед Республикой.

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Сегодня, 26 июня, Александру Захарченко исполнилось бы 44 года [фото] [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU