«Наша задача – воплотить в жизнь все то, что он не успел»: Денис Пушилин возложил цветы к бюсту Александра Захарченко

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:44:43+03:00

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В Донецке, на «Аллее Героев» почтили память первого Главы Донецкой Народной Республики. Сегодня, 26 июня, Александру Захарченко исполнилось бы 44 года.

Возложить цветы к бюсту Александра Владимировича приехал руководитель государства Денис Пушилин.

- Сегодня, в день рождения Александра Владимировича Захарченко, мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя, друга, патриота, - говорит Глава ДНР. - Его жизнь оборвалась подлым терактом в самом рассвете сил, в самом начале осуществления тех амбициозных планов, которые он ставил перед собой, перед Республикой.

Пушилин отметили, что Захарченко был настоящим во всем, без лжи и лицемерия.

- Он успевал быть первым и на передовой, и в деле государственного строительства, - подчеркивает Денис Владимирович. - Наша задача – воплотить в жизнь все то, что он не успел.

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ИСТОЧНИК KP.RU