2020-06-26T12:30:58+03:00
Политика

Украинская армия выпустила по ДНР 57 боеприпасов

Под обстрел попали три поселка и район столичного аэропорта
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Под обстрел попали три поселка и район столичного аэропорта. Фото: warfiles.ruПод обстрел попали три поселка и район столичного аэропорта. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов57 единиц, - сообщили в СЦКК.

В ведомстве рассказали, что украинская армия использовала для обстрела Республики минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

- Обстрелам на донецком направлении подвергся район терминала столичного аэропорта, окрестности поселка Александровка и села Спартак; на горловском направлении – район поселка Доломитное, - сказали в представительстве ДНР в Совместном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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