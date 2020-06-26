2020-06-26T11:05:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителей

За все время зарегистрировано 1094 случаев заражения
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителейКоронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили.

Один случай заражения коронавирусом выявлен у приезжей из Российской Федерации.

- Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них четыре медицинских работника, - говорят в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что с отрицательными тестами выписано - 14 человек. Зарегистрировано два летальных случая – женщины в возрасте 69 и 82 лет.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 1094 жителей. Из этого числа 323 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 703 пациента. Зарегистрировано 68 летальных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Железнодорожный вокзал в прифронтовом Дебальцево украсили мозаикой из 4 000 фотографий лиц участников Великой Отечественной войны

Порядка тысячи фотографий принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны из Дебальцево [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителей
Погода в Луганске на день: 26 июня ожидается переменная облачность, местами грозы
Погода в Донецке на день: 26 июня будет облачно, до +28
Фотографии Ворошиловграда, которые пролежали 75 лет под грифом секретности, показали на выставке в столице ЛНР
Прокуратура ЛНР заставила коммунальные предприятия оплатить долг по зарплате рабочим
Киев косвенно подтвердил, что ВСУ нарушают режим прекращения огня в Донбассе
Пациенты психдиспансеров и бывшие уголовники пополнят ряды ВСУ в Донбассе
Пушилин пообещал помочь тяжелораненным бойцам Народной милиции ДНР с протезированием
Боевики нацбатальона установили новые блокпосты на подъезде к КПВВ «Новотроицкое»
Первые группы жителей Республик Донбасса отправились в Россию для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ
ДНР открыла КПВВ «Еленовка» для въезда людей с подконтрольной Украине территории
Провели Парад Победы без обстрелов: 24 июня ВСУ в Донбассе не нарушили режим прекращения огня
Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19
В Дебальцево установили панно с 4 000 фотографий участников Великой Отечественной войны
За сутки медики выявили коронавирус в ЛНР еще у 20 жителей
Погода в Донецке на день: 25 июня будет ясно, до +27 градусов
Погода в Луганске на день: 25 июня температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла
Фотосессии, концерт и полевая кухня: Как праздновали юбилей Победы в Луганске
Пьяные ВСУшники чуть не забрели на позиции военных ЛНР
За два дня до парада Победы МГБ пресекло теракт украинской ДРГ
В ЛНР организуют рейсы для жителей Республики, желающих проголосовать 1 июля
Салют в честь 75-летия Победы 24 июня 2020 прозвучит в Донецке
Задержанного на КПВВ "Новотроицкое" пытают в СБУ
Всех дончан, желающих проголосовать за поправки в Конституцию, Республика обеспечит транспортом