Погода в Луганске на день: 26 июня ожидается переменная облачность, местами грозы

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:08:30+03:00

В Луганске 26 июня погода будет теплой. Фото: facebook.com

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В пятницу, 26 июня, в столице Луганской Народной Республики будет теплая погода. По прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность.

- Без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит - 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 24-26 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске до 25-27 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.

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ИСТОЧНИК KP.RU