2020-06-26T10:08:30+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 26 июня ожидается переменная облачность, местами грозы

Температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В Луганске 26 июня погода будет теплой. Фото: facebook.comВ Луганске 26 июня погода будет теплой. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 июня, в столице Луганской Народной Республики будет теплая погода. По прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность.

- Без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит - 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 24-26 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске до 25-27 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Железнодорожный вокзал в прифронтовом Дебальцево украсили мозаикой из 4 000 фотографий лиц участников Великой Отечественной войны

Порядка тысячи фотографий принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны из Дебальцево [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителей
Погода в Луганске на день: 26 июня ожидается переменная облачность, местами грозы
Погода в Донецке на день: 26 июня будет облачно, до +28
Фотографии Ворошиловграда, которые пролежали 75 лет под грифом секретности, показали на выставке в столице ЛНР
Прокуратура ЛНР заставила коммунальные предприятия оплатить долг по зарплате рабочим
Киев косвенно подтвердил, что ВСУ нарушают режим прекращения огня в Донбассе
Пациенты психдиспансеров и бывшие уголовники пополнят ряды ВСУ в Донбассе
Пушилин пообещал помочь тяжелораненным бойцам Народной милиции ДНР с протезированием
Боевики нацбатальона установили новые блокпосты на подъезде к КПВВ «Новотроицкое»
Первые группы жителей Республик Донбасса отправились в Россию для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ
ДНР открыла КПВВ «Еленовка» для въезда людей с подконтрольной Украине территории
Провели Парад Победы без обстрелов: 24 июня ВСУ в Донбассе не нарушили режим прекращения огня
Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19
В Дебальцево установили панно с 4 000 фотографий участников Великой Отечественной войны
За сутки медики выявили коронавирус в ЛНР еще у 20 жителей
Погода в Донецке на день: 25 июня будет ясно, до +27 градусов
Погода в Луганске на день: 25 июня температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла
Фотосессии, концерт и полевая кухня: Как праздновали юбилей Победы в Луганске
Пьяные ВСУшники чуть не забрели на позиции военных ЛНР
За два дня до парада Победы МГБ пресекло теракт украинской ДРГ
В ЛНР организуют рейсы для жителей Республики, желающих проголосовать 1 июля
Салют в честь 75-летия Победы 24 июня 2020 прозвучит в Донецке
Задержанного на КПВВ "Новотроицкое" пытают в СБУ
Всех дончан, желающих проголосовать за поправки в Конституцию, Республика обеспечит транспортом