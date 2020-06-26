2020-06-26T09:32:39+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 26 июня будет облачно, до +28

Без осадков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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26 июня будет жарко. Без осадков26 июня будет жарко. Без осадковФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В пятницу, 26 июня, погода в Донецке будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.

- Утром небо в Донецке - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 24 градусов тепла, днем станет теплее – до 28 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3,4 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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