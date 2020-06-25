Прокуратура ЛНР заставила коммунальные предприятия оплатить долг по зарплате рабочим
Прокуратура ЛНР заставила коммунальные предприятия Первомайска и Жовтневого района оплатить долг по зарплате работникам. Сумма задолженности составляла больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
О долгах по зарплате прокуратура узнала из заявления жителя Первомайска. После увольнения с предприятия ему так и не выдались задолженность, которая достигала уже больше 40 тысяч рублей.
— По результатам рассмотрения представления заявителю выплачена задолженность по заработной плате в размере 46 307 рублей, — говорится в сообщении.
После аналогичное заявление поступило от жительницы Луганска. Его долг оказался еще больше.
— По итогам надзорной проверки, проведенной прокуратурой района, в адрес коммунального предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого заявительнице выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме – 66 328 рублей, — рассказали в Генпрокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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