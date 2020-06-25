2020-06-25T20:32:30+03:00
Экономика

Прокуратура ЛНР заставила коммунальные предприятия оплатить долг по зарплате рабочим

Предприятия удерживали больше ста тысяч рублей
Екатерина Сорока
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Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что в 2019 году прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в размере 1.2 миллиарда рублейРанее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что в 2019 году прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в размере 1.2 миллиарда рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура ЛНР заставила коммунальные предприятия Первомайска и Жовтневого района оплатить долг по зарплате работникам. Сумма задолженности составляла больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

О долгах по зарплате прокуратура узнала из заявления жителя Первомайска. После увольнения с предприятия ему так и не выдались задолженность, которая достигала уже больше 40 тысяч рублей.

— По результатам рассмотрения представления заявителю выплачена задолженность по заработной плате в размере 46 307 рублей, — говорится в сообщении.

После аналогичное заявление поступило от жительницы Луганска. Его долг оказался еще больше.

— По итогам надзорной проверки, проведенной прокуратурой района, в адрес коммунального предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого заявительнице выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме – 66 328 рублей, — рассказали в Генпрокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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