Пациенты психдиспансеров и бывшие уголовники пополнят ряды ВСУ в Донбассе

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:11:30+03:00

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Из-за низкой укомплектованности бригад ВСУ в Донбассе, военные комиссариаты стали призывать на службу ранее судимых или состоявших на учете в наркологических и психдиспансерах. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В целях повышения уровня укомплектованности бригады мобилизационный отдел проводит отбор граждан в военных комиссариатах Украины и вынужден призывать лиц, не имеющих соответствующих военных учетных специальностей, судимых и состоящих на учете в наркологических и психдиспансерах, — заявил Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР некомплект командного состава в подразделениях ВСУ в зоне так называемой «ООС» составляет 60 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU