Пушилин пообещал помочь тяжелораненным бойцам Народной милиции ДНР с протезированием

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:47:45+03:00

Кроме того Денис Пушилин добавил, что приоритетным вопросом сейчас является обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семьи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Трое военнослужащих почти одновременно попали в больницу с тяжелыми ранами

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Сегодня, 25 июня, Глава Республики Денис Пушилин проведал троих тяжелораненных военнослужащих Народной милиции ДНР в травматологическом центре Донецка. В каждом случае врачам пришлось прибегнуть к ампутации конечностей.

— Истории двоих из них – пример настоящей воинской доблести и чести. Один военнослужащий при эвакуации своего раненого сослуживца подорвался на мине противника, а второй получил тяжелое ранение в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, находясь на позициях наблюдения, — говорится в сообщении официального сайта Главы Республики. — Одному из бойцов, к сожалению, не удалось спасти обе ноги.

Денис Пушилин в первую очередь спросил о самочувствии бойцов, а после пообещал им лично помочь по всем вопросам, которые касаются протезирования.

— Самое главное – не падать духом! Во всем, что касается протезирования и дальнейшей реабилитации, обращайтесь, поможем! Обещаю, что лично окажу содействие по всем вопросам, — сказал Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU