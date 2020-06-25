Боевики нацбатальона установили новые блокпосты на подъезде к КПВВ «Новотроицкое»

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:41:28+03:00

КПП в Донбассе были временно закрыты по причине эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Об этом сообщила разведка Народной милиции ДНР

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Боевики из украинского нацбатальона установили дополнительные блокпосты на дороге к контрольно-пропускному пункту «Новотроицкое». Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на отчет разведки.

— Националистами батальона в зоне ответственности 53-й бригады в районе населенного пункта Новотроицкое по личному указанию комбрига Дмитрия Титенко установлены дополнительные временные блокпосты, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, таким образом командование хочет контролировать пропуск наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что ранее сообщалось об открытии КПП «Еленовка», чтобы мирные жители смогли вернуться в Республику с подконтрольных Киеву территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU