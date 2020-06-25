ДНР открыла КПВВ «Еленовка» для въезда людей с подконтрольной Украине территории
Сегодня утром власти ДНР открыли контрольно-пропускной пункт «Еленовка» для въезда людей с подконтрольной Украине территории. На тот момент пересечь границу готовились пять автомобилей с пассажирами, которые получили разрешение от Межведомственного штаба.
Процедура пересечения границы начинается с обработки транспорта дезинфицирующим раствором сотрудниками МЧС. Тем временем врачи проверяют температуру прибывших на территорию Республики. После чего пассажиры снова отправляются по автобусам прямиком в больницу.
Напомним, что ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова предупреждала, что въезд в Республику разрешен только тем, кто получил разрешение от Межведомственного штаба.
— ДНР будет пропускать на свою территорию исключительно тех граждан, которые получили официальное разрешение от Штаба на въезд. С целью предотвращения возможных спекуляций и попыток Украины ввести в заблуждение лиц, не получивших разрешение на въезд, мы будем официально направлять украинской стороне список граждан, которым разрешено пересечь государственную границу Республики, — говорится в сообщении омбудсмена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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