ДНР открыла КПВВ «Еленовка» для въезда людей с подконтрольной Украине территории

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:49:16+03:00

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Сегодня утром власти ДНР открыли контрольно-пропускной пункт «Еленовка» для въезда людей с подконтрольной Украине территории. На тот момент пересечь границу готовились пять автомобилей с пассажирами, которые получили разрешение от Межведомственного штаба.

Процедура пересечения границы начинается с обработки транспорта дезинфицирующим раствором сотрудниками МЧС. Тем временем врачи проверяют температуру прибывших на территорию Республики. После чего пассажиры снова отправляются по автобусам прямиком в больницу.

Напомним, что ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова предупреждала, что въезд в Республику разрешен только тем, кто получил разрешение от Межведомственного штаба.

— ДНР будет пропускать на свою территорию исключительно тех граждан, которые получили официальное разрешение от Штаба на въезд. С целью предотвращения возможных спекуляций и попыток Украины ввести в заблуждение лиц, не получивших разрешение на въезд, мы будем официально направлять украинской стороне список граждан, которым разрешено пересечь государственную границу Республики, — говорится в сообщении омбудсмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU