2020-06-25T12:13:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1069 жителей
Екатерина Сорока
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Если нашли у себя симптомы COVID-19 нужно обратиться на круглосуточную горячую линию Минздрава ДНР по номеру 277Если нашли у себя симптомы COVID-19 нужно обратиться на круглосуточную горячую линию Минздрава ДНР по номеру 277Фото: Олег УКЛАДОВ
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 15 жителей. Их состояние удовлетворительное. Заболевшим уже оказывается необходимое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 3 медицинских работника, 1 водитель скорой помощи и 3 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 25 июня коронавирус в ДНР за все время официально зарегистрирован был у 1069 человек из них: 695 пациентов находится на лечении, 308 человек выздоровели, летальных случаев – 66.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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