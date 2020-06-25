За сутки медики выявили коронавирус в ЛНР еще у 20 жителей
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР медики выявили еще у 20 жителей, летальных случаев не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
— Всего по состоянию на 9.00 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 494, — говорится в сообщении.
Теперь общее число инфицированных за все время составляет 494 человека из них: 429 человек полностью выздоровели и с дважды отрицательным результатом теста были выписаны из больницы; официально зарегистрировано 11 летальных случаев.
Добавим, что ранее в министерстве здравоохранения ЛНР сообщали о том, что ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась и находится под контролем местных врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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