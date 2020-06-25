2020-06-25T10:03:12+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки медики выявили коронавирус в ЛНР еще у 20 жителей

За сутки от коронавируса в ЛНР не умер ни один человек
Екатерина Сорока
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По актуальной информации на 25 июня коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 494 жителейПо актуальной информации на 25 июня коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 494 жителейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР медики выявили еще у 20 жителей, летальных случаев не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9.00 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 494, — говорится в сообщении.

Теперь общее число инфицированных за все время составляет 494 человека из них: 429 человек полностью выздоровели и с дважды отрицательным результатом теста были выписаны из больницы; официально зарегистрировано 11 летальных случаев.

Добавим, что ранее в министерстве здравоохранения ЛНР сообщали о том, что ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась и находится под контролем местных врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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