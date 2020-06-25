Погода в Донецке на день: 25 июня будет ясно, до +27 градусов
Погода в Донецке на 25 июня по сообщениям синоптиков будет ясной. На небе ни единого облачка. Так что, если планируете провести день на улице, то лучше обзавестись головным убором и выбрать одежду из легких дышащих тканей.
Температура воздуха сегодня поднимется до 27 градусов тепла, осадков не предвидится, скорость воздушных потоков находится в пределах нормы (до 11 метров в секунду).
Народный прогноз погоды. 25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. Еще этот день в народе называли Петр Поворот. Наши предки верили, что именно 25 июня солнце «поворачивается» с зимней стороны, на летнюю. То есть впереди должно быть только жарче.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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