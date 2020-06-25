2020-06-25T08:17:59+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 25 июня температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла

В Республике ожидается переменная область, без осадков и сильного ветра
Екатерина Сорока
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За 130 лет 25 июня в Луганске самая высокая температура воздуха достигала 35 градусов тепла, а самая низкая – 8 градусов. Фото: ЛИЦЗа 130 лет 25 июня в Луганске самая высокая температура воздуха достигала 35 градусов тепла, а самая низкая – 8 градусов. Фото: ЛИЦ
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Синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла на территории Луганской Народной Республики. Похоже, что сезон дождей уже прошел, поэтому осадков не предвидится, скорость воздушных потоков также в пределах нормы. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— 25 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, — предупреждают синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 24-26 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 25-27 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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