Погода в Луганске на день: 25 июня температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла
Синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла на территории Луганской Народной Республики. Похоже, что сезон дождей уже прошел, поэтому осадков не предвидится, скорость воздушных потоков также в пределах нормы. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— 25 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, — предупреждают синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 24-26 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 25-27 градусов тепла днем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фотосессии, концерт и полевая кухня: Как праздновали юбилей Победы в Луганске
Более 10 тысяч человек пришли в парк "Патриот" в Луганске (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»