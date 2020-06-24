2020-06-24T22:57:31+03:00
Общество

Фотосессии, концерт и полевая кухня: Как праздновали юбилей Победы в Луганске

Более 10 тысяч человек пришли в парк "Патриот" в Луганске
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В парке "Патриот" собралось более 10 тысяч человек. Фото: ЛИЦВ парке "Патриот" собралось более 10 тысяч человек. Фото: ЛИЦ
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Более 10 тысяч жителей Республики посетили прошедшие в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В парке были организованы площадки с военной техникой времен Великой Отечественной войны, а также техникой и вооружением частей и подразделений оборонного ведомства Республики. Также были представлены более 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ разных модификаций, в том числе иностранного производства, сбитые силами ПВО Народной милиции.

Были организованы две площадки, на которых выступили артисты Луганской академической филармонии, артисты театров, духовой оркестр, вокальная группа "Офицеры" МВД ЛНР и ансамбль Народной милиции "Новороссия".

Руководитель ансамбля "Новороссия" офицер Народной милиции Роман Разум от имени коллектива поздравил граждан Респулики с Днем Великой Победы.

- Этот день для нас очень долгожданный: мы так ждали, когда проедет техника, пройдут парадные расчеты по нашей площади, и когда здесь, в парке "Патриот", пройдут показательные выступления и торжественный концерт! И это день наступил - с Днем Победы! - сказал он.

А военнослужащие Народной милиции развернули для посетителей полевые кухни с горячим чаем, пловом и борщом, каждый мог попробовать хлеб, выпеченный в военно-полевой печи.

Ранее в Республике состоялся парад Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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