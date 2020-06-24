2020-06-24T21:27:58+03:00
Политика

Пьяные ВСУшники чуть не забрели на позиции военных ЛНР

Так они скрывались от своего военного патруля
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Чуть не попали на территорию ЛНР по пьяной лавочке. Фото: dnews.dn.uaЧуть не попали на территорию ЛНР по пьяной лавочке. Фото: dnews.dn.ua
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Пьяные военнослужащие из состава маневренной группы радиоэлектронной борьбы ВСУ при попытке скрыться от украинской военной полиции приблизились к позициям защитников Республики.

- Расчет станции РЭБ "Буковель-АД" был задержан патрулем военной службы правопорядка (ВСП) в состоянии алкогольного опьянения в одном из увеселительных заведений населенного пункта Попасная. Солдаты оказали сопротивление сотрудникам правопорядка и попытались скрыться на спецтехнике, в спешке выбрав направление в сторону блокпоста Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что защитники Республики зафиксировали движение расчета станции РЭБ, который затем остановился в 500 метрах от позиций Народной милиции ЛНР.

- После долгих переговоров с сотрудниками ВСП боевики все же сдались правоохранителям, - продолжил официальный представитель оборонного ведомства Республики. - По поступившей информации, при задержании солдат Герасимчук оказал сопротивление и был доставлен в Попаснянскую железнодорожную больницу с черепно-мозговой травмой под видом гражданского лица, двое его сослуживцев задержаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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