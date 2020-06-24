2020-06-24T20:13:20+03:00
Политика

За два дня до парада Победы МГБ пресекло теракт украинской ДРГ

В преступлении планировалось обвинить Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теракт планировался на КПВВ. Фото: mgbdnr.ruТеракт планировался на КПВВ. Фото: mgbdnr.ru
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Накануне парада Победы в Донецке МГБ пресекло теракт со стороны Украины.

22 июня МГБ обнаружило три противопехотные осколочные мины, установленные украинской диверсионно-разведывательной группой.

- Надеясь на симметричное открытие границ со стороны ДНР, киевская власть намеревалась совершить преступление и обвинить в этом Республику. Подрыв мин планировался во время прохождения участка дороги между двумя КПВВ, – сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов на брифинге в Донецке, пишет ДАН.

Попов подчеркнул, что действия украинской стороны надо квалифицировать, как террористический акт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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