За два дня до парада Победы МГБ пресекло теракт украинской ДРГ
Накануне парада Победы в Донецке МГБ пресекло теракт со стороны Украины.
22 июня МГБ обнаружило три противопехотные осколочные мины, установленные украинской диверсионно-разведывательной группой.
- Надеясь на симметричное открытие границ со стороны ДНР, киевская власть намеревалась совершить преступление и обвинить в этом Республику. Подрыв мин планировался во время прохождения участка дороги между двумя КПВВ, – сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов на брифинге в Донецке, пишет ДАН.
Попов подчеркнул, что действия украинской стороны надо квалифицировать, как террористический акт.
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ИСТОЧНИК KP.RU