2020-06-24T18:54:02+03:00
Общество

В ЛНР организуют рейсы для жителей Республики, желающих проголосовать 1 июля

Дончане с гражданством РФ смогут проголосовать за поправки в Конституцию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Проголосовать можно на участках в Ростовской области.Проголосовать можно на участках в Ростовской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обнародовало расписание автобусных рейсов в города Российской Федерации для поездок жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, с целью участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

В ЦИК ЛНР сообщали, что жители Республики, имеющие гражданство РФ, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на участках для голосования в Ростовской области.

- Министерством инфраструктуры и транспорта ЛНР с 25 июня 2020 года по 01 июля 2020 года организованы регулярные рейсы на автостанции в города Российской Федерации для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, въехавших в Луганскую Народную Республику указанным рейсом в тот же день, - говорится в сообщении.

В Министерстве проинформировали, что все отправления осуществляются с Республиканского вокзального комплекса, расположенного на территории железнодорожного вокзала по адресу: Луганск, улица Вити Пятеркина, 6.

Перевозки пассажиров на автостанции в города Российской Федерации осуществляются по следующим маршрутам:

- Луганск – Донецк – Луганск Время отправления из Луганска: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00. Время отправления с автовокзала Донецка РФ (расположен по адресу: Донецк, проспект Ленина, 27): 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00. Стоимость проезда туда и обратно составляет 350 руб.;

- Луганск – Новошахтинск – Луганск Время отправления из Луганска: 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00. Время отправления с автовокзала Новошахтинска РФ (расположен по адресу: Новошахтинск, улица Харьковская, 81): 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Стоимость проезда туда и обратно составляет 450 руб.;

- Луганск – Гуково – Луганск Время отправления из Луганска: 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30. Время отправления с автовокзала Гуково РФ (расположен по адресу: Гуково, улица Магистральная, 20): 13.30, 14.30, 15.30,16.30, 17.30. Стоимость проезда туда и обратно составляет 400 руб.

- Луганск – Красный Сулин – Луганск Время отправления из Луганска: 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00. Время отправления из Красного Сулина РФ (Красный Сулин, улица Придорожная, район железнодорожного вокзала): 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Стоимость проезда туда и обратно составляет 450 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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