2020-06-24T17:42:15+03:00
Общество

Салют в честь 75-летия Победы 24 июня 2020 прозвучит в Донецке

В 22.00 дончане увидят салют в честь 75-летия Победы 2020 в Донецке
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня в Донецке ровно в 22.00 прозвучит салют.Сегодня в Донецке ровно в 22.00 прозвучит салют.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Сегодня в 22.00 прозвучит артиллерийский салют в честь 75-летия Победы 24 июня 2020 в Донецке. Им завершится празднование сегодняшнего торжественного дня, посвященного юбилею Победы.

Кстати, в этом году это не первый салют в честь юбилея Великой Победы. 9 мая, сразу на двух площадках: на площади имени Ленина и в районе парка Щербакова, прозвучал салют. Его было видно даже за пределами Донецка.

Тогда одновременно прошла акция «Фонарики Победы». Каждый желающий подошел к своим окнам и зажег свечи или фонари, что символизировало дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Ранее сегодня в Донецке состоялся парад Победы, собравший тысячи дончан. Впервые в параде участвовало больше двух с половиной тысяч военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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