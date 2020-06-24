2020-06-24T16:28:50+03:00
Политика

Задержанного на КПВВ "Новотроицкое" пытают в СБУ

Мужчина пересекал КПВВ 22 июня и был задержан
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фото: ssu.gov.uaФото: ssu.gov.ua
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Сотрудники службы безопасности Украины применяют пытки в отношении жителя ДНР, задержанного 22 июня на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое».

- По уточненным данным от наших источников стало известно, что в настоящее время в застенках СБУ находится похищенный на КПВВ «Новотроицкое» гражданин ДНР С.С. Любецкий. В отношении задержанного гражданина применяются насильственные действия в целях дачи показаний против себя.

В УНМ уточнили, что задержанный ранее проходил службу в одном из подразделений Народной милиции, однако был уволен по собственному желанию по семейным обстоятельствам. 22 июня, когда Украина открыла КПВВ, он направлялся в Волноваху

Это далеко не первый случай, когда Украина задерживает на блокпостах дончан, шантажом и пытками заставляя людей свидетельствовать против самих себя и пополнять обменный фонд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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