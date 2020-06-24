Задержанного на КПВВ "Новотроицкое" пытают в СБУ

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:28:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники службы безопасности Украины применяют пытки в отношении жителя ДНР, задержанного 22 июня на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое».

- По уточненным данным от наших источников стало известно, что в настоящее время в застенках СБУ находится похищенный на КПВВ «Новотроицкое» гражданин ДНР С.С. Любецкий. В отношении задержанного гражданина применяются насильственные действия в целях дачи показаний против себя.

В УНМ уточнили, что задержанный ранее проходил службу в одном из подразделений Народной милиции, однако был уволен по собственному желанию по семейным обстоятельствам. 22 июня, когда Украина открыла КПВВ, он направлялся в Волноваху

Это далеко не первый случай, когда Украина задерживает на блокпостах дончан, шантажом и пытками заставляя людей свидетельствовать против самих себя и пополнять обменный фонд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Москве посетил ветеран из Донбасса, который в 1945 году бросал немецкие штандарты к Мавзолею

Спустя 75 лет участник первого Парада Победы в Москве Алексей Кужильный побывал на Красной Площади (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU