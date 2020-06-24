2020-06-24T14:53:00+03:00
Общество

Всех дончан, желающих проголосовать за поправки в Конституцию, Республика обеспечит транспортом

Забронировать билет можно по телефону
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Жители ДНР, получившие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании по поправкам в период с 25 июня по 1 июля. Фото: Евгении КаЖители ДНР, получившие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании по поправкам в период с 25 июня по 1 июля. Фото: Евгении Ка
Изменить размер текста:

Министерство транспорта ДНР подготовило рейсовые автобусы в Ростовскую область для желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

- Автобусы отправлением из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска будут курсировать с 25 июня по 1 июля. Конечными пунктами станут Таганрог, села Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево, где находятся участки для голосования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители ДНР, получившие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании по поправкам в период с 25 июня по 1 июля. Для этого им необходимо посетить один из участков на территории Ростовской области.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.

По вопросам бронирования проездных билетов обращаться в кассы ГП «Автовокзалы Донбасса».

Телефоны справочно-информационной службы ГП "Автовокзалы Донбасса»:

(062) 304-28-00, (062) 304-58-22, (062) 304-39-37,

(071) 404-73-74, (071) 404-73-75, (071) 404-73-76,

(071) 404-73-77, (071) 314-50-20

Телефон справочной службы АВ "Южный" (071) 476-61-81

Жители ДНР, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. О подробностях голосования можно узнать, позвонив на горячую линию по номеру 234 мобильного оператора «Феникс». Прием звонков осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00.

Читайте также

Парад Победы в Донецке: Память о подвиге и своих корнях делает людей счастливее

Донецкий психолог рассказал «Комсомолке» об отношении людей к Параду Победы в Донецке, которые он наблюдал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанного на КПВВ "Новотроицкое" пытают в СБУ
Всех дончан, желающих проголосовать за поправки в Конституцию, Республика обеспечит транспортом
Глава ЛНР: Нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ
В Донецке выпущен самый масштабный почтовый блок в истории «Почты Донбасса»
«Почта Донбасса» выпустила почтовую карточку, посвященную маршалу Победы
Денис Пушилин: Донбасс достоин памяти предков-победителей
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Парад Победы в Луганске 2020 возглавляет танк Т-34
Бессмертный полк в Донецке – 2020: Названа возможная дата проведения памятной акции
В день парада Победы в Донецке 2020 Денис Пушилин наградил ветеранов
Первые фото Парада Победы в Донецке 2020
Парад Победы в Донецке 2020 стартовал по главной улице города
Погода в Луганске на день: 24 июня возможен кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 24 июня пройдет без осадков
Житель ДНР попал в застенки СБУ, когда пересекал пункт пропуска «Новотроицкое»
В Донбассе украинского депутата-педофила посадили на 15 лет
Парад Победы в Донецке – 2020: Где и когда ограничат движение транспорта
Сотрудники МГБ ДНР обнаружили возле пункта пропуска под Донецком мины, которые установили украинские диверсанты
Как попасть из Украины на территорию ДНР через пункт пропуска «Еленовка»
В городах ДНР уменьшена подача воды после повреждения ЛЭП от обстрела украинскими войсками
В Донбассе десантник из 25-й бригады ВСУ тяжело ранен из-за взрыва неисправной ПТУР
На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм