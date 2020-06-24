Всех дончан, желающих проголосовать за поправки в Конституцию, Республика обеспечит транспортом

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:53:00+03:00

Жители ДНР, получившие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании по поправкам в период с 25 июня по 1 июля. Фото: Евгении Ка

Забронировать билет можно по телефону

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Министерство транспорта ДНР подготовило рейсовые автобусы в Ростовскую область для желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

- Автобусы отправлением из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска будут курсировать с 25 июня по 1 июля. Конечными пунктами станут Таганрог, села Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево, где находятся участки для голосования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители ДНР, получившие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании по поправкам в период с 25 июня по 1 июля. Для этого им необходимо посетить один из участков на территории Ростовской области.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.

По вопросам бронирования проездных билетов обращаться в кассы ГП «Автовокзалы Донбасса».

Телефоны справочно-информационной службы ГП "Автовокзалы Донбасса»:

(062) 304-28-00, (062) 304-58-22, (062) 304-39-37,

(071) 404-73-74, (071) 404-73-75, (071) 404-73-76,

(071) 404-73-77, (071) 314-50-20

Телефон справочной службы АВ "Южный" (071) 476-61-81

Жители ДНР, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. О подробностях голосования можно узнать, позвонив на горячую линию по номеру 234 мобильного оператора «Феникс». Прием звонков осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU