2020-06-24T13:46:15+03:00
Общество

Глава ЛНР: Нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ

Леонид Пасечник отметил в своей речи на параде Победы в Луганске 2020, что на Луганщине нет ни одной семьи, которой не коснулось бы горе войны
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Глава ЛНР поздравил ветеранов с 75-годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Фото: ЛИЦ/Марина СулименкоГлава ЛНР поздравил ветеранов с 75-годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко
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На Параде Победы в Луганске 24 июня 2020 года Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сказал, что народ Донбасса предан истории своей страны, традициям, чтит память предков.

- Так было, есть и будет всегда, - говорит Леонид Иванович. - Несмотря на попытки исказить ход событий, мы не позволим переписать историю нашей страны, очернить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель государства отметил, что с 2014 года армия Республики доказывает это в борьбе с украинским фашизмом.

- Нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ. Победа будет за нами! – подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР назвал дату победы в Великой Отечественной войне священным событием.

- Победа над фашизмом досталась советскому народу высокой ценой: миллионы погибших, разрушенные города и деревни, - говорит Леонид пасечник. - На Луганщине нет ни одной семьи, которой не коснулось бы горе войны. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, вечная память павшим, слава живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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