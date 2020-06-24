В Донецке выпущен самый масштабный почтовый блок в истории «Почты Донбасса»

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:00:58+03:00

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Государственное предприятие «Почта Донбасса» ввело в обращение почтовый блок №7 «Год Великой Победы. 1945-2020», в который вошли сразу 13 художественных марок из серии «Города-герои». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- На почтовом блоке №37 «Год Великой Победы. 1945-2020» размещены 13 художественных почтовых марок (№№ 206 — 218) и купон. Купон украшен изображением стелы «Донецк», стоящей на въезде в столицу Республики с юга (по мариупольской трассе). На купоне — символичная надпись «Великая Победа в каждом из нас…». Купон соединен с единственной маркой из блока — маркой № 211 «Слава городу-герою Москве!», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что новый блок — самый масштабный в истории «Почты Донбасса».

Тираж каждой марки и блока, соответственно, составляет 2000 экземпляров. Стоимость блока — 336 рублей.

Ранее «Почта Донбасса» ввела в обращение маркированную почтовую карточку, посвященную легендарному полководцу – маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

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ИСТОЧНИК KP.RU