2020-06-25T11:05:20+03:00
Общество

В Дебальцево установили панно с 4 000 фотографий участников Великой Отечественной войны

Порядка тысячи фотографий принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны из Дебальцево
Екатерина Сорока
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Порядка тысячи фотографий принадлежит ветеранам Великой Отечественный войны Докучаевска. Фото: пресс-служба "Молодой Республики"Порядка тысячи фотографий принадлежит ветеранам Великой Отечественный войны Докучаевска. Фото: пресс-служба "Молодой Республики"
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24 июня в Дебальцево прошла Республиканская акция «Лица Победы». В городе установили панно с 4 000 фотографий времен Великой Отечественной войны. Порядка тысячи фото принадлежат ветеранам войны из Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной организации «Молодая Республика».

— Установка панно размером 3.5 на 2 метра в виде эскиза на военную тематику, состоящее из фотографий участников Великой Отечественной войны. Композиционно панно представляет собой мозаику, составленную из четырех тысяч фотографий военных лет, — говорится в сообщении.

Утром 24 июня в Донецке прошел долгожданный Парад Победы 2020. Является он таковым, поскольку 9 мая провести его не удалось из-за эпидемиологической обстановки в Республике. Из-за угрозы распространения коронавируса мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой Победы, отложили на более поздний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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