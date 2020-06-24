2020-06-24T11:14:30+03:00
Общество

Денис Пушилин: Донбасс достоин памяти предков-победителей

Глава ДНР подчеркнул, что дончане встали на борьбу с неонацизмом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Бессмертный полк 2019 года.Бессмертный полк 2019 года.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Народ Донбасса в годы Великой Отечественной Войны внес весомый вклад в победу над нацизмом, заявил Глава ДНР во время парада Победы в Донецке 2020.

- Три четверти века назад триумфальной победой советского солдата завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Позорное, сокрушительное поражение армии Третьего рейха, поставившей на колени пол-Европы, стало возможным исключительно благодаря единству, сплоченности и мужеству большой страны. Сегодня мы отдаем дань уважения героизму народа-победителя, этот подвиг священен для нас, мы в неоплатном долгу перед теми, кто пожертвовал собой во имя мира на Земле. Победа над нацизмом далась высокой ценой, и жители Донбасса внесли в нее свой достойный вклад», — сегодня на военном параде в честь 75-летия Победы советского народа в ВОВ в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что в годы войны 456 000 уроженцев Донбасса сражались против нацистской Германии, 275 удостоились звания Героя Советского Союза.

- Неонацизм поднимает голову, преступная киевская власть проигнорировала суровые уроки той войны и, взяв на вооружение национализм и радикализм, развязала войну в отношении Донбасса. Мы сумели защитить свои ценности и доказали, что достойны великого подвига народа-освободителя. Мы ни на минуту не прекращаем ковать собственную победу, сегодня в параде принимают участие и наши защитники, которые приближают заветный день победы, - сказал Глава Республики.

Ранее Пушилин наградил 25 ветеранов медалями, отчеканенными в честь юбилея Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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