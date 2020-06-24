От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
В Луганской Народной Республике за все время выявили 474 человека, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
- Всего по состоянию на 9.00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 474, - говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 421 человек.
Летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано. С начала эпидемии в ЛНР умерли 11 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU