2020-06-24T11:08:29+03:00
Общество

От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек

За все время от коронавируса в ЛНР скончались 11 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человекОт коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Луганской Народной Республике за все время выявили 474 человека, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 9.00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 474, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 421 человек.

Летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано. С начала эпидемии в ЛНР умерли 11 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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