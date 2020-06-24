24 Июнь 2020 2020-06-24T11:08:29+03:00

От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время от коронавируса в ЛНР скончались 11 человек

Изменить размер текста: A A

В Луганской Народной Республике за все время выявили 474 человека, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 9.00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 474, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 421 человек.

Летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано. С начала эпидемии в ЛНР умерли 11 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как проходит Парад Победы в Донецке 2020

Парад Победы в Донецке 2020 запланирован на 9.00 [статья обновляется] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU