Парад Победы в Луганске 2020 возглавляет танк Т-34

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:56:10+03:00

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В Луганске на Театральной площади проходит военный парад 2020, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его принимает верховный главнокомандующий - глава Республики Леонид Пасечник, командует парадом начальник управления Народной милиции ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.

В параде участвуют военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, курсанты Луганского казачьего кадетского корпуса маршала авиации Александра Ефимова, участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия».

Парад возглавляет танк Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен Великой Отечественной. В колонне идут танки Т-72, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные артустановки «Гвоздика», гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град», а также зенитные ракетные комплексы «Стрела».

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ИСТОЧНИК KP.RU