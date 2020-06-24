В день парада Победы в Донецке 2020 Денис Пушилин наградил ветеранов

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:28:46+03:00

Их осталось совсем мало и для них это вторая война. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Награды в день парада Победы в Донецке 2020 получили 25 ветеранов

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В день парада Победы 2020 в Донецке глава ДНР Денис Пушилин наградил 25 ветеранов Великой Отечественной войны медалями. Вручение состоялось в столице перед началом военного парада.

Церемония прошла на центральной трибуне в присутствии членов Правительства, Народного Совета, руководства городов и районов Республики. Присутствующие встретили героев-фронтовиков овациями.

Медали отчеканены в ДНР к празднику. На лицевой стороне медали справа изображен советский воин на фоне Знамени Победы. В центре – вид на Красную площадь и мавзолей. Всего планируется вручить порядка 300 экземпляров участникам боевых действий в годы Великой Войны.

Нужно отметить, что для ветеранов Донбасса это уже вторая война со всеми тяготами и лишениями.

Напоминаем, сейчас в Донецке на главной улице проходит парад в честь юбилея Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU