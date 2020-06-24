Парад Победы в Донецке 2020 стартовал по главной улице города
Военный парад Победы в Донецке 2020 в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на главной улице города. Как и легендарный, первый парад Победы, в 1945 году, марш защитников Родины проходит 24 июня.
Парадные расчеты выстроены вдоль центральной улицы Донецка – улицы Артема. Напротив – трибуна с первыми лицами государства, почетные места отведены ветеранам, которые смогут наблюдать за торжественным маршем с наилучшего ракурса.
Пробили часы столичного главпочтамта — ровно 9:00 по московскому времени. Военный оркестр заиграл легендарную песню «Священная война». Написанная в первые дни Великой Отечественной, она каждое утро транслировалась по радио, став поистине всенародной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как проходит Парад Победы в Донецке 2020
Парад Победы в Донецке 2020 запланирован на 9.00 [статья обновляется] (подробнее)
Фотоподборка: Парады Победы в Донецке последних лет
«Комсомолка» публикует фото Парадов Победы в Донецке последних лет (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU