Парад Победы в Донецке 2020 стартовал по главной улице города

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:27:16+03:00

Дата выбрана неслучайно - в этот день 75-я годовщина парада победителей на Красной площади в Москве. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Военный парад Победы в Донецке 2020 в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на главной улице города. Как и легендарный, первый парад Победы, в 1945 году, марш защитников Родины проходит 24 июня.

Парадные расчеты выстроены вдоль центральной улицы Донецка – улицы Артема. Напротив – трибуна с первыми лицами государства, почетные места отведены ветеранам, которые смогут наблюдать за торжественным маршем с наилучшего ракурса.

Пробили часы столичного главпочтамта — ровно 9:00 по московскому времени. Военный оркестр заиграл легендарную песню «Священная война». Написанная в первые дни Великой Отечественной, она каждое утро транслировалась по радио, став поистине всенародной.

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ИСТОЧНИК KP.RU