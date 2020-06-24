Первые фото Парада Победы в Донецке 2020
Парад Победы в Донецке 2020 должен был пройти по традиции 9 мая. Однако из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, торжество пришлось перенести на 24 июня.
После восьми часов утра к площади Ленина по улице Артема выдвинулась знаменная группа, начали выстраиваться парадные расчеты. Всего в параде участвует больше двух с половиной тысяч военнослужащих и 110 единиц техники. Механизированную колонную возглавляет легендарный Т-34 и «Катюша».
Жители города и гости столицы с самого утра стекаются к главной артерии города и площади Ленина. Оттуда открывается отличный обзор на парадные расчеты.
Сам парад начался ровно в 9 часов утра. «Комсомолка» делится первыми фотографиями до начала торжества.
Парад Победы в Донецке - 2020
Парад Победы в Донецке - 2020
Парад Победы в Донецке - 2020
Парад Победы в Донецке - 2020
Парад Победы в Донецке - 2020
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ИСТОЧНИК KP.RU
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