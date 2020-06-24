2020-06-24T09:27:44+03:00
Общество

Первые фото Парада Победы в Донецке 2020

«Комсомолка» делится первыми фотографиями за минуту до начала Парада Победы в Донецке 2020
Екатерина Сорока
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Парад Победы в Донецке начнется ровно в 9 утраПарад Победы в Донецке начнется ровно в 9 утраФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Парад Победы в Донецке 2020 должен был пройти по традиции 9 мая. Однако из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, торжество пришлось перенести на 24 июня.

После восьми часов утра к площади Ленина по улице Артема выдвинулась знаменная группа, начали выстраиваться парадные расчеты. Всего в параде участвует больше двух с половиной тысяч военнослужащих и 110 единиц техники. Механизированную колонную возглавляет легендарный Т-34 и «Катюша».

Жители города и гости столицы с самого утра стекаются к главной артерии города и площади Ленина. Оттуда открывается отличный обзор на парадные расчеты.

Сам парад начался ровно в 9 часов утра. «Комсомолка» делится первыми фотографиями до начала торжества.

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке - 2020

Парад Победы в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке 2020Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке 2020Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке 2020Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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