2020-06-24T08:34:50+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 24 июня возможен кратковременный дождь

В ЛНР сегодня днем + 30 и переменная облачность
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбассе настало знойное лето. Фото: Евгении КаВ Донбассе настало знойное лето. Фото: Евгении Ка
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В Донбасс пришла по-настоящему летняя погода. Температура воздуха в ЛНР 24 июня будет 30 градусов тепла днем, местами возможна гроза и кратковременный дождь.

- На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный и северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 16-18 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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