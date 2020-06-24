2020-06-24T07:58:57+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 24 июня пройдет без осадков

Днем дончан ждут +28 и облачность
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке установилась летняя погода. Фото: Евгении КаВ Донецке установилась летняя погода. Фото: Евгении Ка
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В Донбассе установилась поистине летняя погода. Свежесть утра уже в 10 утра сменяется дневным зноем, когда плавится асфальт, а общественный транспорт превращается в орудие пыток и только вечером можно комфортно гулять без страха получить солнечный удар.

Днем, 24 июня, в Донецке будет +28

Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня, и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день.

Осадки синоптики нам обещают в эти выходные. Надежда, что они принесут нам долгожданную свежесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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