Погода в Донецке на день: 24 июня пройдет без осадков
В Донбассе установилась поистине летняя погода. Свежесть утра уже в 10 утра сменяется дневным зноем, когда плавится асфальт, а общественный транспорт превращается в орудие пыток и только вечером можно комфортно гулять без страха получить солнечный удар.
Днем, 24 июня, в Донецке будет +28
Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня, и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день.
Осадки синоптики нам обещают в эти выходные. Надежда, что они принесут нам долгожданную свежесть.
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ИСТОЧНИК KP.RU