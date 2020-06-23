2020-06-23T23:33:15+03:00
Политика

Житель ДНР попал в застенки СБУ, когда пересекал пункт пропуска «Новотроицкое»

Теперь его допрашивают в печально знаменитом мариупольском отделе спецслужбы Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На КПП «Новотроицкое» сотрудники СБУ с пристрастием допрашивали всех подозрительных жителей. Фото: ГПСУНа КПП «Новотроицкое» сотрудники СБУ с пристрастием допрашивали всех подозрительных жителей. Фото: ГПСУ
Изменить размер текста:

22 июня во время пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска «Новотроицкое» сотрудники СБУ задержали жителя ДНР. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Гражданин ДНР направлялся к родственникам в Волноваху. Ему не объяснили причины задержания, применили физическую силу, – говорится в сообщении.

По информации УНМ, задержанный находится в мариупольском отделе СБУ. На него воздействуют, чтобы принудить к даче ложных показаний – «признаться» в участии в боевых действиях против украинской армии.

- Это не первый подобный случай. На днях в застенках СБУ оказался житель Константиновки Константина В., – отметили в УНМ.

Народная милиция призвала представителей гуманитарной миссии ООН принять меры по освобождению ни в чем не повинных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие «сюрпризы» приготовила Украина для приехавших жителей из республик Донбасса

Дончан на две недели отправят под «домашний арест», за соблюдением которого будет наблюдать спецприложение «Действуй дома» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель ДНР попал в застенки СБУ, когда пересекал пункт пропуска «Новотроицкое»
В Донбассе украинского депутата-педофила посадили на 15 лет
Парад Победы в Донецке – 2020: Где и когда ограничат движение транспорта
Сотрудники МГБ ДНР обнаружили возле пункта пропуска под Донецком мины, которые установили украинские диверсанты
Как попасть из Украины на территорию ДНР через пункт пропуска «Еленовка»
В городах ДНР уменьшена подача воды после повреждения ЛЭП от обстрела украинскими войсками
В Донбассе десантник из 25-й бригады ВСУ тяжело ранен из-за взрыва неисправной ПТУР
На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм
В ЛНР от электроудара погиб 18-летний парень, который забрался на высоковольтную опору
На Украине мошенники присвоили миллионы гривен умерших в ДНР людей
Коронавирус в ДНР: В Республике еще 12 жителей вылечились от COVID-19
Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»
Защитники ДНР ликвидировали солдата 79-й бригады ВСУ, от огня которого погиб житель Донецка
Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 23 июня будет малооблачно, гроза и до +30 градусов
Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами
В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк
На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж
Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов
Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы
Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация
Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»