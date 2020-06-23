Житель ДНР попал в застенки СБУ, когда пересекал пункт пропуска «Новотроицкое»

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:33:15+03:00

На КПП «Новотроицкое» сотрудники СБУ с пристрастием допрашивали всех подозрительных жителей. Фото: ГПСУ

Теперь его допрашивают в печально знаменитом мариупольском отделе спецслужбы Украины

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22 июня во время пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска «Новотроицкое» сотрудники СБУ задержали жителя ДНР. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Гражданин ДНР направлялся к родственникам в Волноваху. Ему не объяснили причины задержания, применили физическую силу, – говорится в сообщении.

По информации УНМ, задержанный находится в мариупольском отделе СБУ. На него воздействуют, чтобы принудить к даче ложных показаний – «признаться» в участии в боевых действиях против украинской армии.

- Это не первый подобный случай. На днях в застенках СБУ оказался житель Константиновки Константина В., – отметили в УНМ.

Народная милиция призвала представителей гуманитарной миссии ООН принять меры по освобождению ни в чем не повинных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU