2020-06-23T21:57:34+03:00
Политика

В Донбассе украинского депутата-педофила посадили на 15 лет

От насильника пострадали шестеро детей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Северодонецкий горсуд назначил максимально возможное за подобные преступления наказание. Фото: sd.ua/sudСеверодонецкий горсуд назначил максимально возможное за подобные преступления наказание. Фото: sd.ua/sud
Изменить размер текста:

В подконтрольном Украине Северодонецке городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата горсовета за изнасилования шестерых детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая молодая пострадавшая была родной племянницей педофила.

- Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений депутат приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и совершал над ними сексуальное насилие, – рассказали в областной прокуратуре Луганщины.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в период с 2006 по 2012 годы. В течение 5 лет обвиняемый скрывался в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 мужчину задержали.

За изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращение несовершеннолетних (ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины) экс-депутат был приговорен к 15 годам лишения свободы. Это максимально возможное за такие преступления наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм

Виктор Воропаев в 2014 году был председателем сессии горсовета, которая приняла решение о референдуме ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе украинского депутата-педофила посадили на 15 лет
Парад Победы в Донецке – 2020: Где и когда ограничат движение транспорта
Сотрудники МГБ ДНР обнаружили возле пункта пропуска под Донецком мины, которые установили украинские диверсанты
Как попасть из Украины на территорию ДНР через пункт пропуска «Еленовка»
В городах ДНР уменьшена подача воды после повреждения ЛЭП от обстрела украинскими войсками
В Донбассе десантник из 25-й бригады ВСУ тяжело ранен из-за взрыва неисправной ПТУР
На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм
В ЛНР от электроудара погиб 18-летний парень, который забрался на высоковольтную опору
На Украине мошенники присвоили миллионы гривен умерших в ДНР людей
Коронавирус в ДНР: В Республике еще 12 жителей вылечились от COVID-19
Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»
Защитники ДНР ликвидировали солдата 79-й бригады ВСУ, от огня которого погиб житель Донецка
Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 23 июня будет малооблачно, гроза и до +30 градусов
Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами
В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк
На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж
Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов
Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы
Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация
Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»