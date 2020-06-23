В Донбассе украинского депутата-педофила посадили на 15 лет

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:57:34+03:00

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В подконтрольном Украине Северодонецке городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата горсовета за изнасилования шестерых детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая молодая пострадавшая была родной племянницей педофила.

- Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений депутат приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и совершал над ними сексуальное насилие, – рассказали в областной прокуратуре Луганщины.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в период с 2006 по 2012 годы. В течение 5 лет обвиняемый скрывался в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 мужчину задержали.

За изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращение несовершеннолетних (ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины) экс-депутат был приговорен к 15 годам лишения свободы. Это максимально возможное за такие преступления наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU