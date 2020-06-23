2020-06-23T21:04:43+03:00
Политика

Парад Победы в Донецке – 2020: Где и когда ограничат движение транспорта

Накануне Парада Победы в Донецке – 2020 в МВД рассказали, какие будут ограничения 24 июня [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Водителей призвали объезжать в первой половине дня центральную часть Донецка. Фото: МВД ДНРВодителей призвали объезжать в первой половине дня центральную часть Донецка. Фото: МВД ДНР
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Парад Победы в Донецке 24 июня 2020 года начнется в 9 часов утра. Войска пройдут торжественным маршем по улице Артема - главной магистрали столицы. В связи с проведением Парада Победы с 3 часов и до окончания мероприятия в центральной части столицы Республики будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

— ул. Артема — от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;

— ул. Постышева — от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;

— бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

— пр. 25-летия РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

— пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;

— пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

— пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;

— пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетская до ул. Артёма;

— пр. Панфилова – от ул. Университетская до ул. Артёма;

— пр. Таманский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.

Водители транспорта должны заранее продумать маршрут поездок в указанный период времени, чтобы объехать центральную часть города. Обеспечивать порядок на дорогах будут 130 инспекторов ГАИ. Их требования надо неукоснительно выполнять, чтобы не создавать заторов на дорогах или аварийных ситуаций.

А пешеходам не стоит забывать о правилах поведения в общественных местах и мерах противоэпидемической безопасности. То есть носить маски, перчатки и соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. Как дончане в реальности будут придерживаться рекомендаций, увидим завтра, вместе с парадом войск.

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В МВД ДНР рассказали, какие будут ограничения 24 июня.В связи с проведением Парада Победы 24 июня 2020 года с 03:00 и до окончания мероприятия в центральной части столицы Республики будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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