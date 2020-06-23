Парад Победы в Донецке – 2020: Где и когда ограничат движение транспорта
Парад Победы в Донецке 24 июня 2020 года начнется в 9 часов утра. Войска пройдут торжественным маршем по улице Артема - главной магистрали столицы. В связи с проведением Парада Победы с 3 часов и до окончания мероприятия в центральной части столицы Республики будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.
Ограничения коснутся следующих участков дорог:
— ул. Артема — от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;
— ул. Постышева — от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;
— бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;
— пр. 25-летия РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
— пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;
— пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
— пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;
— пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетская до ул. Артёма;
— пр. Панфилова – от ул. Университетская до ул. Артёма;
— пр. Таманский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.
Водители транспорта должны заранее продумать маршрут поездок в указанный период времени, чтобы объехать центральную часть города. Обеспечивать порядок на дорогах будут 130 инспекторов ГАИ. Их требования надо неукоснительно выполнять, чтобы не создавать заторов на дорогах или аварийных ситуаций.
А пешеходам не стоит забывать о правилах поведения в общественных местах и мерах противоэпидемической безопасности. То есть носить маски, перчатки и соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. Как дончане в реальности будут придерживаться рекомендаций, увидим завтра, вместе с парадом войск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как попасть из Украины на территорию ДНР через пункт пропуска «Еленовка»
С 25 июня через этот КПП начнут впускать жителей (подробнее)
В МВД ДНР рассказали, какие будут ограничения 24 июня.В связи с проведением Парада Победы 24 июня 2020 года с 03:00 и до окончания мероприятия в центральной части столицы Республики будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU