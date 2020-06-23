Сотрудники МГБ ДНР обнаружили возле пункта пропуска под Донецком мины, которые установили украинские диверсанты

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:38:14+03:00

Противопехотные мины были установлены рядом с дорогой между КПП «Александровка» и «Марьинка» [видео]

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Министерство государственной безопасности пресекло теракт на дороге между контрольно-пропускными пунктами «Александровка» (ДНР) и «Марьинка» (Украина). Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

- 22 июня сотрудники Службы пограничной охраны МГБ провели плановую инженерную разведку участка автодороги между КПП «Марьинка» и «Александровка». Саперы обнаружили три противопехотные осколочные мины, установленные украинской диверсионной разведывательной группой для осуществления кровавой провокации и последующего обвинения ДНР в нежелании открывать границу, – рассказал Попов.

Он отметил, что эти действия украинской стороны надо квалифицировать как террористический акт.

- Надеясь на симметричное открытие границ со стороны ДНР в сторону Марьинки, киевская власть намеревалась совершить преступление и обвинить в этом Республику. Подрыв мин планировался во время прохождения участка дороги между двумя КПВВ, – сказал пресс-офицер МГБ ДНР.

В ходе брифинга журналистам был предоставлен видеосюжет о том, как были обнаружены противопехотные мины.

Тем временем, власти ДНР 22 июня открыли движение в сторону Украины по мариупольской трассе через КПП «Еленовка» (ДНР) и «Новотроицкое» (Украина). Отметим, что украинское командование до самого последнего момента отказывалось разрешать пропуск людей через КПП «Новотроицкое». Киев настаивал на движении по участку, где расположены КПП «Александровка» и «Марьинка».

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Сотрудники госбезопасности предотвратили провокацию СБУ на КПП «Александровка».Наш канал в Telegram: https://t.me/dnronline Сегодня, 23 июня в Министерстве информации ДНР прошел брифинг пресс-офицера Министерства государственной безопасности ДНР Михаила Попова, который подробно рассказал о том, как сотрудниками ведомства была предотвращена попытка осуществления Службой безопасности Украины провокации на контрольно-пропускном пункте Александровка . #МГБ #ДНР #ДнрОнлайн #Донбасс #Донецк #КПВВ #СБУ #Dnronline

ИСТОЧНИК KP.RU