В городах ДНР уменьшена подача воды после повреждения ЛЭП от обстрела украинскими войсками

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:34:17+03:00

С Киевом только сегодня удалось договориться о гарантиях безопасности для проведения восстановительных работ

Изменить размер текста: A A

На четверть сокращена подача воды в Донецк и другие города ДНР после повреждения высоковольтной линии электропередачи на северо-западе Горловки, питающей объекты канала Северский Донец – Донбасс (СДД). Начать восстановительные работы удалось только сегодня после того, как украинская сторона предоставила гарантии безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

ЛЭП мощностью 110 кВт была повреждена обстрелами со стороны войск Киева утром 20 июня. Она питает насосную станцию третьего подъема канала СДД. Вследствие повреждений один из трех насосов станции был остановлен, что послужило причиной сокращения объемов подачи воды по обе стороны от линии соприкосновения.

- В связи с этим сокращена подача воды на 20% на Донецк, на 30% в городах Горловка, Шахтерск, Торез, Енакиево, Кировское, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Юнокоммунаровск, - отметили в МЧС.

Напомним, что украинская армия целенаправленно разрушает источники водоснабжения Донбасса. Причем от этого страдают не только жители ДНР, но и те, кто проживает на подконтрольной Киеву территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накануне Парада Победы Глава ДНР предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе

Денис Пушилин предупредил, что защитники Республики готовы ответить на любые агрессивные действия украинской армии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU