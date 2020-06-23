2020-06-23T16:36:50+03:00
Политика

В Донбассе десантник из 25-й бригады ВСУ тяжело ранен из-за взрыва неисправной ПТУР

Происшествие случилось во время учений
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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После выстрела противотанковая ракета взорвалась в двадцати метрах от оператора. Фото: Пресс-центр штаба ООСПосле выстрела противотанковая ракета взорвалась в двадцати метрах от оператора. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Тяжелое ранение получил боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады во время учений из-за взрыва неисправной ракеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

- На полигоне 25-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка во время проведения практических стрельб из ПТРК «Корсар» из-за неисправности ракеты произошло ее падение и подрыв в двадцати метрах от огневой позиции расчета ПТРК, - сегодня рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в результате взрыва ракеты осколочное ранение в шею получил оператор Лижевий. Его в тяжелом состоянии доставили в 59-й военно-медицинский госпиталь в городе Северодонецк.

Тем временем, по причине нарушения требований безопасности при разгрузке техники на станции в Константиновке опрокинулась 152-мм самоходная установка 2С3 «Акация». В результате солдат Манкельский погиб на месте, придавленный 27-тонной машиной.

Осадчий напомнил, что аналогичный инцидент произошел в Константиновке на прошлой неделе. Тогда два военнослужащих 35-й бригады ВСУ погибли во время снятия с платформы самоходной установки 2С1 «Гвоздика».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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