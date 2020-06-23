На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:19:40+03:00

Виктор Воропаев надеется отстоять в суде свое имя и репутацию. Фото: 6262.com.ua

Виктор Воропаев в 2014 году был председателем сессии горсовета, которая приняла решение о референдуме ДНР

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Славянский горрайонный суд продолжает рассмотрение дела заместителя городского головы Виктора Воропаева, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии террористической организации. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет тюрьмы.

Шесть лет минуло с событий 2014 года, но на Украине до сих пор продолжают отправлять за решетку всех, кто причастен к проведению референдума о независимости ДНР. 28 апреля 2014 года Виктор Воропаев был председателем сессии горсовета, которая приняла решение о проведении 11 мая референдума, об образовании народной дружины и о назначении на должность председателя исполкома будущего народного мэра ДНР Вячеслава Пономарева.

А на днях Славянский горрайонный суд выбирал Виктору Воропаеву меру пресечения. До этого действовала мера пресечения в виде личных обязательств (так называемая «подписка о невыезде»). Заммэра не отстранен от исполнения своих должностных обязанностей, ходит на работу. Однако ему запрещено выезжать за пределы Славянска. Суд решил продлить Воропаеву данную меру пресечения сроком на 60 суток.

Среди свидетелей по делу бывший городской голова Неля Штепа, нынешний городской голова Вадим Лях, секретарь городского совета Жан Ким.

Виктор Воропаев заявил, что надеется в справедливом честном суде отстоять свое честное имя.

Тем временем, бывший мэр Славянска Штепа уверена, что ей удастся содрать с Украины 18 миллионов евро. Во столько она оценивает моральный ущерб за три года, проведенные в СИЗО. Штепе уже удалось получить от Украины три с половиной тысячи евро. Европейский суд по правам человека посчитал, что были нарушены ее права на свободу.

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ИСТОЧНИК KP.RU