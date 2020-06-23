В ЛНР от электроудара погиб 18-летний парень, который забрался на высоковольтную опору

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:15:07+03:00

Его товарищ тоже пострадал, и сейчас в реанимации

Изменить размер текста: A A

В городе Ровеньки двое 18-летних парней, забравшихся на высоковольтную опору, пострадали от электроудара. один из них впоследствии скончался. Другой - в реанимации. В пресс-центре МЧС ЛНР рассказали подробности трагедии.

- Происшествие случилось вечером 19 июня в поселке Алмазный, это район шахты «1/2 Ровеньковская». двое 18-летних парней из Ровеньков находились в поле, там поднялись на высоковольтную электроопору высотой 25 метров. Там получили электроудары и упали на землю. Один из ребят смог дозвониться в «скорую помощь», - отметили в МЧС.

Помимо медиков на место выехали спасатели. На момент прибытия оба пострадавших находились в сознании. Спасатели оказали содействие бригаде медиков, после чего молодые люди были доставлены в Ровеньковскую центральную городскую больницу. Один из них с диагнозом «поражение электрическим током, ожоги 2-3 степени лица, верхней части туловища (50% поверхности кожи), ожоговый шок» был доставлен в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, 21 июня в 21:20 парень скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Его товарища с диагнозом «открытый перелом голени, ушибленная рана волосистой части головы, поражение электрическим током 1-2 степени верхней части туловища, левой нижней конечности» госпитализировали в операционное отделение. Сейчас состояние потерпевшего медики оценивают как крайне тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие «сюрпризы» приготовила Украина для приехавших жителей из республик Донбасса

Дончан на две недели отправят под «домашний арест», за соблюдением которого будет наблюдать спецприложение «Действуй дома» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU