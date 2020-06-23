2020-06-23T14:15:07+03:00
Политика

В ЛНР от электроудара погиб 18-летний парень, который забрался на высоковольтную опору

Его товарищ тоже пострадал, и сейчас в реанимации
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Парни забрались на 25-метровую электроопору. Фото: МЧС ЛНРПарни забрались на 25-метровую электроопору. Фото: МЧС ЛНР
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В городе Ровеньки двое 18-летних парней, забравшихся на высоковольтную опору, пострадали от электроудара. один из них впоследствии скончался. Другой - в реанимации. В пресс-центре МЧС ЛНР рассказали подробности трагедии.

- Происшествие случилось вечером 19 июня в поселке Алмазный, это район шахты «1/2 Ровеньковская». двое 18-летних парней из Ровеньков находились в поле, там поднялись на высоковольтную электроопору высотой 25 метров. Там получили электроудары и упали на землю. Один из ребят смог дозвониться в «скорую помощь», - отметили в МЧС.

Помимо медиков на место выехали спасатели. На момент прибытия оба пострадавших находились в сознании. Спасатели оказали содействие бригаде медиков, после чего молодые люди были доставлены в Ровеньковскую центральную городскую больницу. Один из них с диагнозом «поражение электрическим током, ожоги 2-3 степени лица, верхней части туловища (50% поверхности кожи), ожоговый шок» был доставлен в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, 21 июня в 21:20 парень скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Его товарища с диагнозом «открытый перелом голени, ушибленная рана волосистой части головы, поражение электрическим током 1-2 степени верхней части туловища, левой нижней конечности» госпитализировали в операционное отделение. Сейчас состояние потерпевшего медики оценивают как крайне тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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