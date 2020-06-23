На Украине мошенники присвоили миллионы гривен умерших в ДНР людей

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:49:59+03:00

Мошенники по обе стороны границы воспользовались ситуацией, в которой Донбасс находится шесть лет. Фото: ДонОГА

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В подконтрольной Киеву Донецкой области аферисты завладели суммой почти в 5,7 миллиона гривен (свыше 14 миллионов рублей), которые оформлялись на людей, умерших на территории ДНР. Мошенническую схему организовали житель Бахмута (бывший Артемовск) и две жительницы Дружковки и Славянска.

- В период с марта 2019 года по январь 2020 года мужчина получал от своих знакомых, проживающих в ДНР, копии документов умерших там пенсионеров, а от работницы Дружковского городского РАГС – свидетельства об их смерти, – рассказали в облпрокуратуре.

Затем злоумышленник оформлял у подкупленного нотариуса доверенности якобы от родственников умерших для получения их пенсий и денежной помощи на погребение. Всего за 11 месяцев мошенники незаконно завладели государственными средствами на сумму почти 5,7 млн грн.

Суд решил взять под стражу организатора преступной схемы и одну из сообщниц. Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. ч. 2 и 3 ст. 190 УК Украины («Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц»). Максимальный срок наказания – 8 лет лишения свободы.

А вот сообщники, которые действовали на территории ДНР, никакого наказания не понесут. Все потому, что Киев препятствует принятию закона об особом статусе Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU