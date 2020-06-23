2020-06-23T12:49:59+03:00
Политика

На Украине мошенники присвоили миллионы гривен умерших в ДНР людей

Аферисты оформляли документы на получение пенсий и денежной помощи на погребение
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Мошенники по обе стороны границы воспользовались ситуацией, в которой Донбасс находится шесть лет. Фото: ДонОГАМошенники по обе стороны границы воспользовались ситуацией, в которой Донбасс находится шесть лет. Фото: ДонОГА
Изменить размер текста:

В подконтрольной Киеву Донецкой области аферисты завладели суммой почти в 5,7 миллиона гривен (свыше 14 миллионов рублей), которые оформлялись на людей, умерших на территории ДНР. Мошенническую схему организовали житель Бахмута (бывший Артемовск) и две жительницы Дружковки и Славянска.

- В период с марта 2019 года по январь 2020 года мужчина получал от своих знакомых, проживающих в ДНР, копии документов умерших там пенсионеров, а от работницы Дружковского городского РАГС – свидетельства об их смерти, – рассказали в облпрокуратуре.

Затем злоумышленник оформлял у подкупленного нотариуса доверенности якобы от родственников умерших для получения их пенсий и денежной помощи на погребение. Всего за 11 месяцев мошенники незаконно завладели государственными средствами на сумму почти 5,7 млн грн.

Суд решил взять под стражу организатора преступной схемы и одну из сообщниц. Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. ч. 2 и 3 ст. 190 УК Украины («Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц»). Максимальный срок наказания – 8 лет лишения свободы.

А вот сообщники, которые действовали на территории ДНР, никакого наказания не понесут. Все потому, что Киев препятствует принятию закона об особом статусе Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накануне Парада Победы Глава ДНР предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе

Денис Пушилин предупредил, что защитники Республики готовы ответить на любые агрессивные действия украинской армии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм
В ЛНР от электроудара погиб 18-летний парень, который забрался на высоковольтную опору
На Украине мошенники присвоили миллионы гривен умерших в ДНР людей
Коронавирус в ДНР: В Республике еще 12 жителей вылечились от COVID-19
Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»
Защитники ДНР ликвидировали солдата 79-й бригады ВСУ, от огня которого погиб житель Донецка
Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 23 июня будет малооблачно, гроза и до +30 градусов
Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами
В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк
На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж
Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов
Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы
Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация
Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»