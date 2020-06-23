Коронавирус в ДНР: В Республике еще 12 жителей вылечились от COVID-19

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:43:57+03:00

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Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 26 жителей, при этом 12 человек выписаны после излечения. А всего на 23 июня медики зарегистрировали 1029 случаев коронавируса в ДНР.

- 26 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 7 медицинских работников и 1 ребенок, контактировавший с родителями. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписаны из больниц 12 человек. Но есть и печальная новость – умер мужчина в возрасте 66 лет. Всего же зарегистрировано 63 летальных случая.

Количество выявленных в ДНР случаев инфекции COVID-19 достигло 1029. Из них 290 человек уже выписаны, а 676 находятся на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU