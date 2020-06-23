Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»
24 июня в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» пройдут праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для удобства горожан администрация Луганска организует подвоз жителей в парк и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
- Для обеспечения подвоза граждан к территории парка 24 июня с 12.00 до 16.00 будет организована работа шести автобусов по маршруту «Автовокзал – парк «Патриот», – говорится в сообщении.
Напомним, что 24 июня в Луганске пройдет Парад Победы. В нем примут участие около двух тысяч военнослужащих и 120 единиц военной и исторической техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU