Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:39:31+03:00

На Параде Победы в Луганске легендарные «тридцатьчетверки» будут идти в голове механизированной колонны. Фото: lug-info.com

В парке пройдут праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Изменить размер текста: A A

24 июня в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» пройдут праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для удобства горожан администрация Луганска организует подвоз жителей в парк и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

- Для обеспечения подвоза граждан к территории парка 24 июня с 12.00 до 16.00 будет организована работа шести автобусов по маршруту «Автовокзал – парк «Патриот», – говорится в сообщении.

Напомним, что 24 июня в Луганске пройдет Парад Победы. В нем примут участие около двух тысяч военнослужащих и 120 единиц военной и исторической техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек

За все время в Республике выздоровел 421 пациент (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU