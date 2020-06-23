Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:06:52+03:00

В Луганске будет жарко, местами кратковременный дождь и гроза. Фото: Администрация Луганска

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду

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23 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах град. Ветер восточный 9-14 м/с, днем местами при грозе порывы ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 26-28 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 27-29 градусов тепла днем.

24 июня - облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU