Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
23 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах град. Ветер восточный 9-14 м/с, днем местами при грозе порывы ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 26-28 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 27-29 градусов тепла днем.
24 июня - облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов выше нуля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
За все время в Республике выздоровел 421 пациент (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU