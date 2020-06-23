2020-06-23T09:06:52+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске будет жарко, местами кратковременный дождь и гроза. Фото: Администрация ЛуганскаВ Луганске будет жарко, местами кратковременный дождь и гроза. Фото: Администрация Луганска
Изменить размер текста:

23 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах град. Ветер восточный 9-14 м/с, днем местами при грозе порывы ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 26-28 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 27-29 градусов тепла днем.

24 июня - облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов выше нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек

За все время в Республике выздоровел 421 пациент (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»
Защитники ДНР ликвидировали солдата 79-й бригады ВСУ, от огня которого погиб житель Донецка
Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 23 июня будет малооблачно, гроза и до +30 градусов
Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами
В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк
На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж
Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов
Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы
Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация
Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»